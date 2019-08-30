31 августа в Лондоне на арене О2 чемпион WBA и WBO Василий Ломаченко встретится с британцем Люком Кэмпбеллом в бою за пояс WBC.

31 августа на арены О2 в Лондоне состоится большой вечер бокса, в главном бою которого сойдутся чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл. Кроме поясов украинwf на кону поединка будет стоять вакантный пояс чемпиона по версии WBC.

Кэмпбелл, как и Ломаченко, является олимпийским чемпионом. Британец выковал свое олимпийское золото на Играх 2012 года в Лондоне. Тогда он выиграл в легчайшем категорий, а Василий в легком.

Стоит отметить, что британец превосходит украинца по габаритам – он на 5 см выше (175 против 170), а его размах рук больше на 14 см (180 против 166).

Ломаченко – рекордсмен по скорости завоевания чемпионских поясов в трех весовых категориях, сделав это только за 12 боев. По версии авторитетного журнала The Ring, он считается лучшим боксером современности независимо от весовой категории.

Поэтому неудивительно, что безоговорочным фаворитом боя является именно украинец. Ставки на победу Ломаченко принимают с коэффициентом 1,06. Тогда как успех британца Кэмпбелла оценивается котировкам 9,25. А ничейный исход встречи – 26,0.

Начало боксерского вечера в 18.00 по киевскому времени. Главный бой Ломаченко – Кэмпбелл состоится ближе к полуночи. Следите за вечером бокса онлайн на сайте Факты ICTV.