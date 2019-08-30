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Факты / Спорт

Ломаченко — Кэмпбелл: анонс и прогноз боя

31 августа в Лондоне на арене О2 чемпион WBA и WBO Василий Ломаченко встретится с британцем Люком Кэмпбеллом в бою за пояс WBC.

Ломаченко Кэмпбелл

31 августа на арены О2 в Лондоне состоится большой вечер бокса, в главном бою которого сойдутся чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл. Кроме поясов украинwf на кону поединка будет стоять вакантный пояс чемпиона по версии WBC.

Кэмпбелл, как и Ломаченко, является олимпийским чемпионом. Британец выковал свое олимпийское золото на Играх 2012 года в Лондоне. Тогда он выиграл в легчайшем категорий, а Василий в легком.

Стоит отметить, что британец превосходит украинца по габаритам – он на 5 см выше (175 против 170), а его размах рук больше на 14 см (180 против 166).

Ломаченко – рекордсмен по скорости завоевания чемпионских поясов в трех весовых категориях, сделав это только за 12 боев. По версии авторитетного журнала The Ring, он считается лучшим боксером современности независимо от весовой категории.

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Поэтому неудивительно, что безоговорочным фаворитом боя является именно украинец. Ставки на победу Ломаченко принимают с коэффициентом 1,06. Тогда как успех британца Кэмпбелла оценивается котировкам 9,25. А ничейный исход встречи – 26,0.

Начало боксерского вечера в 18.00 по киевскому времени. Главный бой Ломаченко – Кэмпбелл состоится ближе к полуночи. Следите за вечером бокса онлайн на сайте Факты ICTV.

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