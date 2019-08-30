Андрей Проценко стал третьим в истории украинцем, который стал победителем Бриллиантовой лиги.
На финальном этапе в Цюрихе украинский прыгун в высоту Андрей Проценко стал первым, покорив высоту 2,32 м.
Вторым стал австралиец Брэндон Старк, с результатом – 2,30 м. Третье место у болгарина Тихомира Иванова (2,30 м).
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Выступление в Цюрихе принесло Андрею Проценко $50 тыс., а также wild-card на чемпионат мира в Доху, на который украинский прыгун ранее успешно отобрался.
Андрей Проценко стал третьим в истории Украины чемпионом Бриллиантовой лиги. В 2013 году чемпионом стал Богдан Бондаренко, в 2011 году – Ольга Саладуха.
Ранее украинка Юлия Левченко завоевала золото командного чемпионата Европы.
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