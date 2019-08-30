Исполнители ролей в фильме Рокки 4 Дольф Лундгрен и Карл Уэзерс сфотографировались вместе через 34 года после выхода ленты.
Звезды фильма Рокки 4 Дольф Лундгрен и Карл Уэзерс встретились спустя 34 года после выхода ленты на экраны.
61-летний Лундгрен поделился снимком вместе с 71-летним Уэзерсом в спортзале. Улыбающиеся актеры стоят рядом, подняв кулаки в боксерской стойке.
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По сюжету Рокки 4 Аполло Крид (Карл Уэзерс) возвращается на ринг ради боя с Иваном Драго (Дольф Лундгрен), но погибает от мощного нокаута на руках Рокки. После этого Рокки решает отомстить Драго и побеждает его в финальном раунде.
— Реванш в Gold’s Gym Venice, Аполло выглядит опасно, – подписал снимок Дольф в Instagram.
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Напомним, первая лента Рокки вышла в свет в 1976 году и завоевала 3 статуэтки Оскар и Золотой глобус.
К слову, появился первый трейлер фильма Терминатор: Рок, который является продолжением фильма Терминатор 2: Судный день и является частичным перезапуском серии.
Фото: Dolph Lundgren