Прямую трансляцию боя между чемпионом WBA и WBO Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбелом отечественные любители бокса могут посмотреть на телеканале Интер 31 августа в 22.00.

Бой Ломаченко — Кэмпбелл состоится 31 августа в 22.00 в Лондоне. Бой пройдет на арене О2.

Поддержать нашего чемпиона по версиям WBA и WBO можно будет благодаря прямой трансляции на канале Интер, которая начнется в 22.00.

Также поединок в Лондоне покажет российский телеканал Матч ТВ, британский телеканал Sky Sports и американский кабельный вещатель ESPN+.

Также текстовую онлайн-трансляцию поединка можно будет посмотреть на Факты ICTV.