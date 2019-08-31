Украинец Василий Ломаченко выйдет в ринг против британца Люка Кэмпбелла 31 августа в Лондоне.
Букмекеры активно принимают ставки на супербой между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кемпбелом, который состоится 31 августа на арене O2 в Лондоне.
По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом противостояния является украинский боксер.Читайте: Все билеты на бой Ломаченко — Кэмпбелл раскуплены Толпа фанатов и украинский флаг: Ломаченко провел открытую тренировку в Лондоне Где смотреть бой Ломаченко — Кэмпбелл
Ставки на победу Ломаченко принимают с коэффициентом 1,06. Тогда как успех британца Кэмпбелла оценивается котировкой 9,25. А ничейный исход встречи — 26,0.
Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи. Ориентировочное начало в 22.00 31 августа по киевскому времени.