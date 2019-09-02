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Факты / Спорт

Дубль Бэйла помог Реалу избежать поражения с Вильярреалом

Мадридский Реал сыграл вничью с Вильярреалом в матче третьего тура испанской Примеры.

Гарет Бэйл

Вильярреал принимал дома мадридский Реал в матче третьего тура испанской Примеры. Встреча прошла в Вильярреале на стадионе Керамика – Эль-Мадригал и завершилась ничьей со счетом 2:2.

Счет в матче открыли хозяева на 12-й минуте после точного удара Херара Морено. В компенсированное время первого тайма Гарет Бэйл сравнял счет после паса от Даниэля Карвахаля. На 74-й минуте Мойсес Гомес снова огорчил Тибо Куртуа. Избежать поражения сливочным удалось на 86-й минуте – Лука Модрич ассистировал Бэйлу и валлиец оформил дубль.

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Уже в компенсированное время Бэйл за две минуты умудрился дважды получить по желтой карточке и был удален с поля.

В турнирной таблице чемпионата Испании после трех туров Реал имеет в своем активе 5 очков и занимает 5-ю строчку, Вильярреаль (2) – 16-й. В следующем туре галактикос примут дома Леванте, а Вильярреал сыграет на выезде с Леганесом.

К слову, футболисты Реала травмируются в среднем один раз в 5 дней.

Фото: Getty Images

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