Мадридский Реал сыграл вничью с Вильярреалом в матче третьего тура испанской Примеры.

Вильярреал принимал дома мадридский Реал в матче третьего тура испанской Примеры. Встреча прошла в Вильярреале на стадионе Керамика – Эль-Мадригал и завершилась ничьей со счетом 2:2.

Счет в матче открыли хозяева на 12-й минуте после точного удара Херара Морено. В компенсированное время первого тайма Гарет Бэйл сравнял счет после паса от Даниэля Карвахаля. На 74-й минуте Мойсес Гомес снова огорчил Тибо Куртуа. Избежать поражения сливочным удалось на 86-й минуте – Лука Модрич ассистировал Бэйлу и валлиец оформил дубль.

Читайте: Bleacher Report сделал постеры групп ЛЧ в стиле супергеройских комиксов

Уже в компенсированное время Бэйл за две минуты умудрился дважды получить по желтой карточке и был удален с поля.

В турнирной таблице чемпионата Испании после трех туров Реал имеет в своем активе 5 очков и занимает 5-ю строчку, Вильярреаль (2) – 16-й. В следующем туре галактикос примут дома Леванте, а Вильярреал сыграет на выезде с Леганесом.

К слову, футболисты Реала травмируются в среднем один раз в 5 дней.