В легкой атлетике разгорелся новый гендерный скандал с участием китайских спортсменок.

24-летний китаянки Тун Цзенхуань и Ляо Меньсюе выиграли забег на 400-метровке среди женщин на чемпионате Китая в Дацине. Ляо заняла первое место (53,25 сек.), А Тун – второе (53,35 сек.).

После того, как видео и фото с забега стали появляться в сети, китайские интернет-пользователи обвинили спортсменок в том, что они замаскированы под женщин.

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Это уже не первый успех спортсменок, которые внешне очень похожи на мужчин: месяц назад Меньсюе и Цзенхуань доминировали в эстафете 4×400 метров на летнем чемпионате Китая.

После скандала Китайская федерация легкой атлетики провела проверку и выступила с официальным заявлением, что Меньсюе и Цзенхуань – женщины. Однако федерация не предоставила никаких тестов или объяснений, как определялась пол Меньсюе и Цзенхуань.

Ранее легкоатлетку из Нидерландов задержали с 50 кг метамфетамина и экстази.