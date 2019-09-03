PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Королевы нью-йоркских кортов: четвертьфиналистки US Open (ГОЛОСОВАНИЕ)

Факты ICTV запустили голосования и предлагают оценить восьмерку теннисисток, которые пробились в четвертьфинал US Open.

Четвертьфиналистки US Open

7 сентября, в субботу, определится чемпионка заключительного турнира серии Grand Slam — US Open. Прошлогодняя чемпионка японка Наоми Осака не смогла защитить свой титул, уступив в двух сетах швейцарке Белинде Бенчич в 1/16 финала.

Зато Бенчич пробилась в восьмерку лучших теннисисток, которые продолжают борьбу за трофей на нью-йоркских кортах US Open. Среди сильнейших и наша Элина Свитолина, которая сегодня сойдется на корте с британкой Йоханной Контой в борьбе за путевку в полуфинал турнира.

Читайте: Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open

Также в топ-8 попали американка Серена Уильямс, канадка Бьянка Андрееску, китаянка Ван Цян, бельгийка Элиза Мартинес и представительница Хорватии Донна Векич.

Поэтому Факты ICTV предлагают вам взглянуть на чвертьфиналисток нынешнего розыгрыша US Open и выбрать самую эффектную.

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Еліна Світоліна
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open
Дарина Снігур
Украинка Дарья Снигур победила в турнире ITF
Еліна Світоліна
US Open: Свитолина вышла в третий круг
Еліна Світоліна
Свитолина с победы стартовала на US Open
Серена, Свитолина, Шарапова
Свитолина, Уильямс и Осака приняли участие в совместной фотосессии накануне US Open
Арианни Селеста
Богатейшая ринг-герл UFC в сексуальном бикини взбудоражила Гавайи
Джорджина Родригес
Девушка Роналду Джорджина Родригес эротично станцевала в нижнем белье
Рафаэль Надаль и Мария Франциска Перельяь
Свадьба Надаля пройдет в особняке, где снимали сериал Ночной администратор
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка