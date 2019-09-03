Факты ICTV запустили голосования и предлагают оценить восьмерку теннисисток, которые пробились в четвертьфинал US Open.

7 сентября, в субботу, определится чемпионка заключительного турнира серии Grand Slam — US Open. Прошлогодняя чемпионка японка Наоми Осака не смогла защитить свой титул, уступив в двух сетах швейцарке Белинде Бенчич в 1/16 финала.

Зато Бенчич пробилась в восьмерку лучших теннисисток, которые продолжают борьбу за трофей на нью-йоркских кортах US Open. Среди сильнейших и наша Элина Свитолина, которая сегодня сойдется на корте с британкой Йоханной Контой в борьбе за путевку в полуфинал турнира.

Читайте: Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open

Также в топ-8 попали американка Серена Уильямс, канадка Бьянка Андрееску, китаянка Ван Цян, бельгийка Элиза Мартинес и представительница Хорватии Донна Векич.

Поэтому Факты ICTV предлагают вам взглянуть на чвертьфиналисток нынешнего розыгрыша US Open и выбрать самую эффектную.