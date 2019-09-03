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Отбор на Евро-2020: календарь и результаты матчей

Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей отбора на Евро-2020.

Календарь отбора Евро-2020

Отборочный этап на чемпионат Европы 2020 года стартует 21 марта и продлится до ноября 2019 года.

Сборная Украины попала в группу В вместе с командами Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

Читайте: Календарь сборной Украины в отборе на Евро-2020

Подопечные Андрея Шевченко начали отбор с выездного матча против действующих чемпионов Европы Португалии 22 марта 2019, а завершат выездным поединком против сборной Сербии 17 ноября 2019.

Группа А

Команда И В Н П З П О
1.  Англия 2 2 0 0 10 1 6
2.  Чехия 3 2 0 1 5 6 6
3.  Косово 3 1 2 0 5 4 5
4.  Черногория 4 0 2 2 3 10 2
5.  Болгария 4 0 2 2 5 7 2

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
19:00 Болгария 1:1 Черногория 21:45 Косово 1:1 Болгария
21:45 Англия 5:0 Чехия 21:45 Черногория 1:5 Англия
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Черногория 1:1 Косово 21:45 Болгария 2:3 Косово
21:45 Чехия 2:1 Болгария 21:45 Чехия 3:0 Черногория
5 тур. 7.09 6 тур. 10.09
16:00 Косово _:_ Чехия 21:45 Англия _:_ Косово
19:00 Англия _:_ Болгария 21:45 Черногория _:_ Чехия

Группа В

Команда И В Н П З П О
1.  Украина 4 3 1 0 8 1 10
2.  Люксембург 4 1 1 2 4 5 4
3.  Сербия 3 1 1 1 5 7 4
4.  Португалия 2 0 2 0 1 1 2
5.  Литва 3 0 1 2 3 7 1

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Люксембург 2:1 Литва 21:45 Люксембург 1:2 Украина
21:45 Португалия 0:0 Украина 21:45 Португалия 1:1 Сербия
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Литва 1:1 Люксембург 21:45 Сербия 4:1 Литва
21:45 Украина 5:0 Сербия 21:45 Украина 1:0 Люксембург
5 тур. 7.09 6 тур. 10.09
19:00 Литва _:_ Украина 21:45 Литва _:_ Португалия
21:45 Сербия _:_ Португалия 21:45 Люксембург _:_ Сербия

Группа С

Команда И В Н П З П О
1.  Сев.Ирландия 4 4 0 0 7 2 12
2.  Германия 3 3 0 0 13 2 9
3.  Нидерланды 2 1 0 1 6 3 3
4.  Беларусь 4 0 0 4 1 9 0
5.  Эстония 3 0 0 3 1 12 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Нидерланды 4:0 Беларусь 21:45 Нидерланды 2:3 Германия
21:45 С.Ирландия 2:0 Эстония 21:45 С.Ирландия 2:1 Беларусь
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
21:45 Эстония 1:2 С.Ирландия 21:45 Беларусь 0:1 С.Ирландия
21:45 Беларусь 0:2 Германия 21:45 Германия 8:0 Эстония
5 тур. 6.09 6 тур. 9.09
21:45 Германия _:_ Нидерланды 21:45 С.Ирландия _:_ Германия
21:45 Эстония _:_ Беларусь 21:45 Эстония _:_ Нидерланды

Группа D

Команда И В Н П З П О
1.  Ирландия 4 3 1 0 5 1 10
2.  Дания 3 1 2 0 9 5 5
3.  Швейцария 2 1 1 0 5 3 4
4.  Грузия 4 1 0 3 4 8 3
5.  Гибралтар 3 0 0 3 0 6 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
16:00 Грузия 0:2 Швейцария 21:45 Ирландия 1:0 Грузия
19:00 Гибралтар 0:1 Ирландия 21:45 Швейцария 3:3 Дания
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
19:00 Грузия 3:0 Гибралтар 21:45 Ирландия 2:0 Гибралтар
21:45 Дания 1:1 Ирландия 21:45 Дания 5:1 Грузия
5 тур. 5.09 6 тур. 8.09
21:45 Гибралтар _:_ Дания 19:00 Грузия _:_ Дания
21:45 Ирландия _:_ Швейцария 19:00 Швейцария _:_ Гибралтар

Группа E

Команда И В Н П З П О
1.  Венгрия 4 3 0 1 6 4 9
2.  Словакия 3 2 0 1 7 2 6
3.  Хорватия 3 2 0 1 5 4 6
4.  Уэльс 3 1 0 2 2 3 3
5.  Азербайджан 3 0 0 3 3 10 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Хорватия 2:1 Азербайджан 16:00 Уэльс 1:0 Словакия
21:45 Словакия 2:0 Венгрия 19:00 Венгрия 2:1 Хорватия
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
16:00 Хорватия 2:1 Уэльс 19:00 Азербайджан 1:5 Словакия
19:00 Азербайджан 1:3 Венгрия 21:45 Венгрия 1:0 Уэльс
5 тур. 6.09 6 тур. 9.09
21:45 Словакия _:_ Хорватия 19:00 Азербайджан _:_ Хорватия
21:45 Уэльс _:_ Азербайджан 21:45 Венгрия _:_ Словакия

Группа F

Команда И В Н П З П О
1.  Испания 4 4 0 0 11 2 12
2.  Швеция 4 2 1 1 8 7 7
3.  Румыния 4 2 1 1 11 5 7
4.  Норвегия 4 1 2 1 8 7 5
5.  Мальта 4 1 0 3 2 10 3
6.  Фарерские о-ва 4 0 0 4 3 12 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
19:00 Мальта 2:1 Фареры 21:45 Мальта 0:2 Испания
19:00 Швеция 2:1 Румыния 21:45 Норвегия 3:3 Швеция
21:45 Испания 2:1 Норвегия 21:45 Румыния 4:1 Фареры
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Норвегия 2:2 Румыния 21:45 Испания 3:0 Швеция
21:45 Фареры 1:4 Испания 21:45 Мальта 0:4 Румыния
21:45 Швеция 3:0 Мальта 21:45 Фареры 0:2 Норвегия
5 тур. 5.09 6 тур. 8.09
21:45 Норвегия _:_ Мальта 16:00 Фареры _:_ Испания
21:45 Румыния _:_ Испания 19:00 Румыния _:_ Мальта
21:45 Фареры _:_ Швеция 21:45 Швеция _:_ Норвегия

Группа G

Команда И В Н П З П О
1.   Польша 4 4 0 0 8 0 12
2.   Израиль 4 2 1 1 8 7 7
3.   Австрия 4 2 0 2 7 6 6
4.   Словения 4 1 2 1 7 3 5
5.   Македония 4 1 1 2 5 7 4
6.   Латвия 4 0 0 4 1 13 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Австрия 0:1 Польша 19:00 Израиль 4:2 Австрия
21:45 Израиль 1:1 Словения 21:45 Польша 2:0 Латвия
21:45 Македония 3:1 Латвия 21:45 Словения 1:1 Македония
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
 21:45 Австрия 1:0 Словения  21:45  Латвия 0:5 Словения
 21:45  Латвия 0:3 Израиль  21:45  Польша 4:0 Израиль
 21:45 Македония 0:1  Польша  21:45 Македония 1:4 Австрия
5 тур. 5.09 6 тур. 9.09
21:45 Израиль _:_ Македония 21:45 Латвия _:_ Македония
5 тур. 6.09 21:45 Польша _:_ Австрия
21:45 Австрия _:_ Латвия 21:45 Словения _:_ Израиль
21:45 Словения _:_ Польша

Группа H

Команда И В Н П З П О
1.   Франция 4 3 0 1 12 3 9
2.   Турция 4 3 0 1 9 2 9
3.   Исландия 4 3 0 1 5 5 9
4.   Албания 4 2 0 2 5 3 6
5.   Молдова 4 1 0 3 2 10 3
6.   Андорра 4 0 0 4 0 10 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Албания 0:2 Турция 19:00 Турция 4:0 Молдова
21:45 Андорра 0:2 Исландия 21:45 Андорра 0:3 Албания
21:45 Молдова 1:4 Франция 21:45 Франция 4:0 Исландия
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
16:00 Исландия 1:0 Албания 21:45 Албания 2:0 Молдова
19:00 Молдова 1:0 Андорра 21:45 Андорра 0:4 Франция
21:45 Турция 2:0 Франция 21:45 Исландия 2:1 Турция
5 тур. 7.09 6 тур. 10.09
19:00 Исландия _:_ Молдова 21:45 Албания _:_ Исландия
21:45 Турция _:_ Андорра 21:45 Молдова _:_ Турция
21:45 Франция _:_ Албания 21:45 Франция _:_ Андорра

Группа I

Команда И В Н П З П О
1.   Бельгия 4 4 0 0 11 1 12
2.   Россия 4 3 0 1 15 3 9
3.   Казахстан 4 2 0 2 7 7 6
4.   Шотландия 4 2 0 2 4 7 6
5.   Кипр 4 1 0 3 6 5 3
6.   Сан-Марино 4 0 0 4 0 20 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
17:00 Казахстан 3:0 Шотландия 16:00 Казахстан 0:4 Россия
19:00 Кипр 5:0 Сан-Марино 19:00 Сан-Марино 0:2 Шотландия
21:45 Бельгия 3:1 Россия 21:45 Кипр 0:2 Бельгия
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
19:00 Россия 9:0 Сан-Марино 17:00 Казахстан 4:0 Сан-Марино
21:45 Бельгия 3:0 Казахстан 21:45 Бельгия 3:0 Шотландия
21:45 Шотландия 2:1 Кипр 21:45 Россия 1:0 Кипр
5 тур. 6.09 6 тур. 9.09
21:45 Кипр _:_ Казахстан 21:45 Россия _:_ Казахстан
21:45 Сан-Марино _:_ Бельгия 21:45 Сан-Марино _:_ Кипр
21:45 Шотландия _:_ Россия 21:45 Шотландия _:_ Бельгия

Группа J

Команда И В Н П З П О
1.   Италия 4 4 0 0 13 1 12
2.   Финляндия 4 3 0 1 6 2 9
3.   Армения 4 2 0 2 7 6 6
4.   Греция 4 1 1 2 6 8 4
5.   Босния и Герцеговина 4 1 1 2 5 7 4
6.   Лихтенштейн 4 0 0 4 0 13 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
21:45 Италия 2:0 Финляндия 19:00 Армения 0:2 Финляндия
21:45 Босния и Герцеговина 2:1 Армения 21:45 Босния и Герцеговина 2:2 Греция
21:45 Лихтенштейн 0:2 Греция 21:45 Италия 6:0 Лихтенштейн
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
19:00 Армения 3:0 Лихтенштейн 21:45 Греция 2:3 Армения
19:00 Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина 21:45 Италия 2:1 Босния и Герцеговина
21:45 Греция 0:3 Италия 21:45 Лихтенштейн 0:2 Финляндия
5 тур. 5.09 6 тур. 8.09
 19:00 Армения  _:_ Италия  19:00 Армения  _:_ Босния и Герцеговина
 21:45 Босния и Герцеговина  _:_ Лихтенштейн  21:45  Греция  _:_ Лихтенштейн
 21:45 Финляндия  _:_  Греция  21:45 Финляндия  _:_ Италия

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами всех матчей Лиги наций.

Фото: Getty Images

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