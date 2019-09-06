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Где смотреть Литва — Украина

Прямую трансляцию матча 5-го тура отбора к Евро-2020 в группе В между Литвой и Украиной покажет телеканал Украина.

Сборная Украины

В матче 5-го тура квалификации к Евро-2020 в группе В сборная Украины на выезде сыграет со сборной Литвы. Матч пройдет 7 сентября в Вильнюсе на стадионе ЛФФ.

Начало матча в 19.00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах Украина и Футбол 1.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Литва — Украина на Фактах ICTV.

ФотоУАФ

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