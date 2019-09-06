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Литва — Украина: анонс матча отбора к Евро-2020

В субботу, 7 сентября, в Вильнюсе состоится матч пятого тура квалификационного отбора к Евро-2020, в котором сборная Украины сыграет со сборной Литвы.

Литва - Украина

Матч против Литвы в пятом туре отбора для украинской сборной хорошая возможность еще комфортнее закрепиться в группе B на первой строчке.

В Вильнюс сине-желтые прибыли в статусе явного фаворита и лидера с 10 очками в активе, тогда как Литва является аутсайдером квинтета – за три игры латвийцы набрали лишь один поинт.

К поединке наша сборная подходит почти без потерь – из-за травм поспешно сборную покинул хавбек Селтика Марьян Швед, а также голкипер Денис Бойко, на замену которому Андрей Шевченко вызвал голкипера Юрия Панькива.

Наконец восстановился Андрей Ярмоленко – в сборную он прибыл в отличном настроении, так как прошлого уик-энда отметился голом за Вест Хэм в ворота Норвич Сити.

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Единственной проблемой для подопечных Шевченко может стать домашняя арена литовцев, а точнее искусственный газон, который является очень травмоопасным. Также на таком покрытии по-другому “ходит” мяч, что может сказаться на скоростной игре сине-желтых.

По мнению букмекеров абсолютными фаворитами матча являются сине-желтые. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.31. Успех литовцев оценивают в 12.5. Ничейный результат встречи — 5.20.

Факты ICTV проведут текстовую онлайн-трансляцию матча Литва – Украина. Она будет доступна в этой новости. Начало матча в 19.00.

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