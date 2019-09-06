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Литва — Украина: прогноз букмекеров на матч

Сборная Украины на стадионе ЛФФ сыграет против сборной Литвы в рамках пятого тура квалификационного отбора на Евро-2020.

Литва - Украина

Сборная Украины в субботу, 7 сентября, проведет пятый матч в отборе на Евро-2020 в группе В, в котором сине-желтые на выезде на стадионе ЛФФ в Вильнюсе сыграют против сборной Литвы.

По мнению букмекеров абсолютными фаворитами матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.31. Успех литовцев оценивают в 12.5. Ничейный результат встречи — 5.20.

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Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Литва – Украина. Начало в 19:00.

Фото: FFU, LFF

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