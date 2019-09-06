Сборная Украины U-21 сегодня, 6 сентября, стартует в отборе к Евро-2021 матчем против Финляндии.

Стартовый поединок молодежной сборной по футболу U-21 состоится 6 сентября в Запорожье. Встреча запланирована на стадионе Славутич-Арена на 18.30.

Основу украинской молодежки составляют новоиспеченные чемпионы мира в составе U-20, которая под руководством Александра Петракова летом выиграла ЧМ в Польше. Однако из-за травмы в стартовых матчах не помогут Попов, Вантух, Кожухарь, Супряга.

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Расписание матчей сборной Украины в отборе Евро-2021 (U-21)

06.09.2019. Украина – Финляндия

10.09.2019. Украина – Мальта

10.10.2019. Румыния – Украина

15.11.2019. Украина – Дания

27.03.2020. Мальта – Украина

31.03.2020. Украина – Северная Ирландия

04.09.2020. Дания – Украина

08.09.2020. Финляндия – Украина

08.10.2020. Украина – Румыния

13.10.2020. Северная Ирландия – Украина

Накануне подопечные Руслана Ротаня провели заключительное тренировки перед матчем с финскими сверстниками на запорожском стадионе.

До финального турнира Евро-2021 попадут победители девяти групп, лучшая вторая команда и четыре победителя плей-офф с участием остальных вторых команд. Еще две путевки имеют хозяева Евро – Венгрия и Словения.

Фото: УАФ