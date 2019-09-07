Прямую трансляцию боя между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедов и временным чемпионом UFC Дастином Порье отечественные любители единоборств могут посмотреть на телеканале Setanta Sports 7 сентября в 23.00.

Бой Хабиб — Порье состоится 7 сентября не ранее 23:00. Бой пройдет в комплексе The Arena на искусственном острове Яс в Абу-Даби.

Посмотреть поединок бойцов можно будет благодаря прямой трансляции на канале Setanta Sports, которая начнется в 21.00.

Читайте: Хабиб — Порье: букмекеры назвали фаворита на турнире UFC 242

Кроме того, поединок в рамках вечера UFC 242 покажет британский спортивный канал BT Sport, российский телеканал Первый канал, американский кабельный вещатель ESPN+.

Отметим, что поединок Нурмагомедов – Порье будет титульным. Россиянин проведет защиту чемпионского пояса в легком весе в рамках турнира UFC 242.

Накануне бойцы провели официальную процедуру взвешивания перед поединка.

Фото: скриншот/MMA Junkie