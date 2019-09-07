Россиянин Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Дастином Порье в рамках турнира UFC 242 7 сентября в Абу-Даби.

Букмекеры активно принимают ставки на бой в легком весе между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедов и временным обладателем титула, американцем Дастином Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби на UFC 242.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом противостояния является российский боец.

Ставки на победу Нурмагомедова принимают с коэффициентом 1,24. Тогда как успех американца Порье оценивается котировкам 5,05.

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Турнир начнется в 21.00 по киевскому времени, а бой Хабиб — Порье не раньше 23.00.

Накануне бойцы провели официальную процедуру взвешивания перед поединка.