На гонке Формулы-3 австралийский гонщик попал в крупную аварию. Болид Алекса Перони подлетел на несколько метров.

Австралиец Алекс Перони попал в аварию во время гонки этапа Формулы-3. На последних кругах болид врезался в ограничитель, расположенный за пределами трассы. Авто взлетело на несколько метров, сделало три полных оборота и упало вверх колесами за рекламные щиты.

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Гонщик остался жив, более того болид он покинул самостоятельно. Однако обследование ему всяко придется пройти.

Перони спасла система Halo – дополнительная дуга безопасности, расположенная вокруг головы пилота.

The alternate angle – enter stage left pic.twitter.com/b63ORtrClq — DarcyF1 Multimedia (@darcyf1) 7 сентября 2019 г.

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Фото: alexperoni7