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Факты / Спорт

Подлетел на несколько метров: австралиец попал в аварию на гонке Формулы-3

На гонке Формулы-3 австралийский гонщик попал в крупную аварию. Болид Алекса Перони подлетел на несколько метров.

Подлетел на несколько метров: австралиец попал в аварию на гонке Формулы-3

Австралиец Алекс Перони попал в аварию во время гонки этапа Формулы-3. На последних кругах болид врезался в ограничитель, расположенный за пределами трассы. Авто взлетело на несколько метров, сделало три полных оборота и упало вверх колесами за рекламные щиты.

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Гонщик остался жив, более того болид он покинул самостоятельно. Однако обследование ему всяко придется пройти.

Перони спасла система Halo – дополнительная дуга безопасности, расположенная вокруг головы пилота.

Ранее Факты ICTV писали, где смотреть прямую трансляцию 14-го этапа Формулы 1 Гран-при Италии.

Фото: alexperoni7

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