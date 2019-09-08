Прямую трансляцию товарищеского матча между Украиной и Нигерией покажет телеканал Украина.

Сборная Украины проведет контрольный матч с бронзовым призером КАН-2019 сборной Нигерии. Матч пройдет 10 сентября в Днепре на стадионе Днепр-Арена.

Начало матча в 21.30.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах Украина и Футбол 1.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Украина – Нигерия на Фактах ICTV.