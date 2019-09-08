Прямую трансляцию товарищеского матча между Украиной и Нигерией покажет телеканал Украина.
Сборная Украины проведет контрольный матч с бронзовым призером КАН-2019 сборной Нигерии. Матч пройдет 10 сентября в Днепре на стадионе Днепр-Арена.
Начало матча в 21.30.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах Украина и Футбол 1.Читайте: Отбор на Евро-2020: календарь и результаты матчей Ух ты, пантера! Зинченко и Коноплянка пробили пенальти Лунину Украина — Нигерия: прогноз букмекеров на матч
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Украина – Нигерия на Фактах ICTV.