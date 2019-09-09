Во вторник, 10 сентября, в Днепре сборная Украины сыграет товарищеский матч против сборной Нигерии.

На этот поединок сборная Украины отправилась непосредственно из Вильнюса, где одержала уверенную победу над Литвой в квалификации к Евро-2020. Теперь подопечных Андрея Шевченко ждет контрольный матч против бронзового призера Кубка африканских наций-2019 – сборной Нигерии.

Последний раз сине-желтые играли на Днепр-Арена еще в октябре 2009 года в рамках квалификации к ЧМ-2010 против сборной Англии, и одержали сенсационную победу со счетом 1:0. Неудивительно, что стадион в Днепре, как и во Львове, окрестили еще одной неприступной крепостью: в трех матчах мы одержали 2 победы и один раз сыграли вничью.

До этого поединка украинцы провели шесть матчей разного уровня с африканскими командами. И ни разу не проиграли.

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В Днепре наши соперники из-за травмы недосчитаются форварда Ахмеда Муса, а из-за проблем с визами защитников Тайрона Ебуехи и Кеннета Омеруо и хавбека Оджени Онази.

По мнению букмекеров абсолютными фаворитами матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.71. Успех африканских бразильцев оценивают в 5.10. Ничейный результат встречи – 3.70.

Факты ICTV проведут текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Нигерия. Она будет доступна с 20:30 в этой новости. Начало 21:30.