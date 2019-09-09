Женатый футболист одного из клубов АПЛ изменил своей супруге сразу с несколькими женщинами.

Топ игрок из чемпионата Англии, имя которого пока не называется, имел несколько интрижек за спиной своих жены и детей. Также известно, что несколько женщин появились на пороге его дома после того, как он их обманул.

— Футболисты, похоже, ведут себя как животные в клетке, и когда они отпускают вожжи, то могут сойти с ума. Некоторые мужчины идут на крайности, чтобы провести безумное лето, – пишет издание Mirror.

PR-команде футболиста до сих пор удавалось контролировать его поведение, а его жена и дети были не в курсе, хотя он знал, что его выкинут из дома, если информация о его любовных похождениях дойдет до них.

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Ранее сообщалось, что звезда английской Премьер-лиги собирается сделать каминг-аут, но клуб запретил ему это делать, опасаясь негативной реакции фанатов.