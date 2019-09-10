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Факты / Спорт

Экс-первая ракетка мира поступила в Гарвард

Бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки поступила в Гарвардский университет.

Каролин Возняцки Гарвард

Датская теннисистка Каролин Возняцки сообщила, что поступила в один из самых престижных университетов мира – Гарвард.

Читайте: Бьянка Андрееску победила в финале US Open

29-летняя спортсменка будет учиться в школе бизнеса.

— Меня приняли в Гарвард, моя мечта сбылась! Спасибо Аните Элберс и Гарварда за эту прекрасную возможность, – написала Каролин в соцсети Instagram.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Being accepted in to @harvardhbs is a dream come true! Thank you @anitaelberse and Harvard for this amazing opportunity! #1stdayofschool #crossoverintobusiness #LifeAtHBS

Допис, поширений Caroline Wozniacki (@carowozniacki)

Анита Элберс – профессор бизнес-школы Гарварда и автор нескольких книг на бизнес-тематику.

Напомним, испанец Рафаэль Надаль в четвертый раз в карьере стал победителем US Open.

ФотоCaroline Wozniacki

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