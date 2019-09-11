Футболисты киевского Динамо встретились с освобожденными из российского плена украинскими моряками.
Датский легионер киевского Динамо Миккель Дуэлунд поделился фото с украинскими моряками на своей странице в соцсети Instagram.
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Дуэлунд позирует на фото вместе с уругвайцем Карлосом де Пеной. Также на заднем плане можно заметить хорватского защитника Йосип Пиварича.
— Сегодня мы встретили настоящих героев, – подписал снимок Дуелунд.
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Today we met real heroes of Ukraine сьогодні ми зустріли справжніх героїв Україн
Напомним, 7 сентября состоялся обмен заключенными между Украиной и Россией в формате 35 на 35.
Фото: Mikkel Duelund