УЕФА определился с названием для нового турнира, который планируют запустить с сезона-2021/22.

Союз европейских футбольных ассоциаций определился с названием нового турнира, который станет третьим по значимости после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Официальное название турнира будет Europa Conference League, что в переводе звучит как Лига конференций. Официального подтверждения от УЕФА пока не поступало.

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Турнир должен начаться в сезоне-2021/22. Формат турнира будет напоминать Лигу чемпионов: 32 команды будут разбиты на 8 групп. Победители групп получат путевки в 1/8 финала напрямую. Команды, занявшие второе место, будут играть в стыковых матчах с командами, которые займут третьи места в Лиге Европы.

Напомним, в декабре прошлого года УЕФА объявил о создании нового еврокубка.

Источник: T-Online