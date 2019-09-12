36-летняя бельгийская теннисистка Ким Клийстерс неожиданно объявила о возобновлении карьеры.

Бельгийская теннисистка и экс-первая ракетка мира Ким Клийстерс вернется на корт в 2020 году.

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36-летняя Клийстерс, завершившая карьеру в 2012 году, сообщила о своем возвращении в большой теннис на своей странице в Instagram.

— В течение последних семи лет я была мамой. И я люблю это. Очень очень люблю. Но мне также нравилось быть профессиональной теннисисткой. И если честно, я скучаю по этим ощущениям. Что если я попробую делать и то, и другое? Могу ли я быть любящей мамой троих детей и демонстрировать свою лучшую игру в теннисе? Давайте сделаем это. Давайте вернемся еще раз. Увидимся в 2020 году! – сказала Ким.

Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH — Kim Clijsters (@Clijsterskim) September 12, 2019

Впервые Клийстерс завершила карьеру весной 2007 года, имея за плечами одну победу на турнирах серии Grand Slam (US Open-2005). После рождения первого ребенка Ким вернулась в августе 2009-го и выиграла еще три мэйджора (US Open-2009, US Open-2010 и Australian Open-2011).

Напомним, канадская теннисистка Бьянка Андрееску победила в финале US Open.