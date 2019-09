Бельгийская теннисистка и экс-первая ракетка мира Ким Клийстерс вернется на корт в 2020 году.

36-летняя Клийстерс, завершившая карьеру в 2012 году, сообщила о своем возвращении в большой теннис на своей странице в Instagram.

Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH

— Kim Clijsters (@Clijsterskim) September 12, 2019