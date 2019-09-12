Команда легенд Манчестер Сити сыграла вничью со звездами АПЛ в товарищеском матче.

В прощальном матче бывшего капитана сборной Бельгии Венсана Компани встречались Манчестер Сити и команда звезд АПЛ. Матч прошел на стадионе Этихад и совершился ничьей 2:2.

Сам Компани, который летом перешел в бельгийский Андерлехт, участия в матче не принимал из-за травмы.

Манчестер Сити в матче руководил Хосеп Гвардиола, а звезд АПЛ возглавил наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес.

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Счет в матче открыл Мартин Петров на 2-й минуте, Робби Кин сравнял еще до перерыва. Во втором тайме Робин ван Перси вывел команду звезд АПЛ вперед, но Мварувари за одну минуту до конца матча восстановил равновесие в игре.

Все вырученные средства пойдут в фонд Tackle4MCR, который создал Компани для помощи бездомным Манчестера.

Легенды Манчестер Сити: Харт, Сабалета, К.Туре, Лескотт, де Йонг, Насри, Айрленд, Давид Сильва, Ш.Райт-Филлипс, Агуэро, Петров.

Запасные: Райт, Ричардс, Милнер, Хаманн, Мварувари, Ф.Компани, Беллами, Балотелли.

Легенды АПЛ: Ван дер Сар, Г.Невилл, Каррагер, Каррик, Э. Коул, Артета, Батт, Скоулз, Гиггз, Робби Кин, ван Перси.

Запасные: Гивен, Сайефи, Влап, Эль-Кабабри, Люкассен, Кэхилл, Васселл, Виейра.

Ранее Манчестер Сити выпустил лимитированную версию формы в поддержку гей-парада.