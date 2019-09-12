Жена футболиста турецкого Ризарспора Николая Морозюка сообщила своих подписчиков о новой интимной татуировке.
Ирина Морозюк, жена футболиста турецкого Ризарспора Николая Морозюка, похвасталась пикантным тату на груди и сообщила об этом своим фолловерам.
— Посмотрите, какую красоту я сделала. Поцелуй на моих сисях. Очень красиво, – сказала Ирина на видео, которое выложила в cторис.
Жена украинского футболиста сделала необычную татуировку на груди pic.twitter.com/elwzUM0G55
— Александр (@optaluna) September 11, 2019
Также Ирина опубликовала отдельное фото, на котором ее поклонники могут разглядеть новую татуировку с другого ракурса.
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Снимками также поделилась мастер, которая делала Ирине тату.
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Ранее защитник сборной Украины U-20 набил тату в честь победы на ЧМ.
Фото: Ирина Морозюк