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Факты / Спорт

Поцелуй на груди: жена украинского футболиста похвасталась пикантным тату

Жена футболиста турецкого Ризарспора Николая Морозюка сообщила своих подписчиков о новой интимной татуировке.

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк, жена футболиста турецкого Ризарспора Николая Морозюка, похвасталась пикантным тату на груди и сообщила об этом своим фолловерам.

— Посмотрите, какую красоту я сделала. Поцелуй на моих сисях. Очень красиво, – сказала Ирина на видео, которое выложила в cторис.

Также Ирина опубликовала отдельное фото, на котором ее поклонники могут разглядеть новую татуировку с другого ракурса.

 

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Допис, поширений Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

Снимками также поделилась мастер, которая делала Ирине тату.

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Допис, поширений Olya Ivantsova (@_mo_1313_)

Ранее защитник сборной Украины U-20 набил тату в честь победы на ЧМ.

ФотоИрина Морозюк

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