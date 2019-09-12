Жена футболиста турецкого Ризарспора Николая Морозюка сообщила своих подписчиков о новой интимной татуировке.

Ирина Морозюк, жена футболиста турецкого Ризарспора Николая Морозюка, похвасталась пикантным тату на груди и сообщила об этом своим фолловерам.

— Посмотрите, какую красоту я сделала. Поцелуй на моих сисях. Очень красиво, – сказала Ирина на видео, которое выложила в cторис.

Жена украинского футболиста сделала необычную татуировку на груди pic.twitter.com/elwzUM0G55 — Александр (@optaluna) September 11, 2019

Также Ирина опубликовала отдельное фото, на котором ее поклонники могут разглядеть новую татуировку с другого ракурса.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ирина Морозюк (@irina_moroziuk) 11 Вер 2019 р. о 10:15 PDT

Снимками также поделилась мастер, которая делала Ирине тату.

Читайте: Сделала всех! Жена украинского футболиста открыла бутылку грудью

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olya Ivantsova (@_mo_1313_) 10 Вер 2019 р. о 11:32 PDT

Ранее защитник сборной Украины U-20 набил тату в честь победы на ЧМ.

Фото: Ирина Морозюк