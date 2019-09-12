Сын экс-игрока сборной Англии Гарри Линекера стал жертвой нападения во время футбольного матча между сборными Сьерра-Леоне и Либерии.

В столице Либерии во время матча квалификации к чемпионату мира 2022 между Сьерра-Леоне и Либерией произошли беспорядки.

На последней минуте матча футболист хозяев не реализовал пенальти. Гол позволил бы сборной Сьерра-Леоне пройти в следующий раунд, однако игрок промазал, и трибуны взбунтовались. Этот матч для своего документального фильма снимал 25-летний сын Гарри Линнекера, Харри.

— Мой Харри едва не лишился жизни, это был ужасный момент. Беспорядки начались после матча – люди бросались камнями. Харри был с оператором и режиссером монтажа, но когда все это началось, отделился от них и скрылся в тоннеле. Там его догнали фанаты, человек 50-60. Они срывали с него одежду, забрали телефон и все вещи из карманов. Он очень испугался, ему показалось, что в руках одного из нападавших был нож. Но там был вооруженный охранник со щитом, и он ему помог. Этот парень спас его и отвел в безопасное место, – сказал Линекер старший.

Он также добавил, что сейчас с его сыном все в порядке и он направляется домой.

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Сборная Сьерра-Леоне победила Либерию со счетом 1: 0, но для выхода в следующий раунд квалификации необходимо было забить еще один мяч.

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Фото: Harry Lineker