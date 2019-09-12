УЕФА опубликовал отчет о трансферной деятельности клубов, которые выступят на групповой стадии еврокубков в сезоне-2019/20.

В летнее трансферное окно 80 команд, которые примут участие в текущих розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы, потратили на приобретение новых футболистов €3,980 млрд.

Это на 55% больше, чем за этот же период в 2018 году. При этом общая сумма выходных трансферов для данных клубов составила €3,720 млрд.

Восемь участников Лиги чемпионов потратили на покупку футболистов более €50 млн, в Лиге Европы таких команд оказалось четыре. Трансферов на сумму менее €5 млн в ЛЧ осуществили четыре клуба, в ЛЕ – 21.

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35% от общей суммы всех трансферов потратили на приобретение нападающих, 25% – на полузащитников, 35% – на защитников и 5% – на вратарей.

Также известно, что 55% всех расходов пошло на легионеров.

К слову, стало известно, какой клуб в Европе больше всех заработал на телеправах в сезоне-2018/19.