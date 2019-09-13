На чемпионате Европы французский волейболист Жюльен Линель стал автором сейва, который претендует на звание лучшего на турнире.

На чемпионате Европы по волейболу в матче между сборными Франции и Румынии случился невероятный эпизод.

Французский игрок Жюльен Линель стал автором сейва, который теперь претендует на звание лучшего на турнире.

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В одном из игровых эпизодов Линель погнался за мячом, который летел на трибуны, перепрыгнул через судей и оставил его в игре. Более того, он успел вернуться и провести атаку, чтобы помочь команде взять очко.

В итоге французы стартовали с победы на чемпионате, обыграв Румынию в трех сетах со счетом 25:19, 25:14, 25:16.

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Фото: Volleyball.it