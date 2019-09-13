Руководство каталонской Барселоны пересмотрело свои трансферные приоритеты после провала переговоров с ПСЖ по возвращением Неймара.

Руководство Барселоны рассматривает возможного подписания французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Блаугранас хотят приобрести 20-летнего француза в качестве альтернативы Неймару, которого каталонцам так и не удалось вернуть. Также на Камп Ноу приобретение Мбаппе считают более выгодным и с долгосрочной перспективой.

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В Барселоне отмечают, что Килиан младше Неймара, не так часто получает травмы и отрицательно не влияет на атмосферу в раздевалке команды.

Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны за €222 млн, Мбаппе обошелся парижанам в €180 млн.

К слову, Неймар разрыдался, когда узнал, что остается в ПСЖ.