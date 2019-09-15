Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри одержал победу перед ответным поединком с американцем Деонтеем Уайлдером.

В Лас-Вегасе состоялся вечер бокса, в рамках которого британский экс-чемпион мира Тайсон Фьюри одержал ожидаемую победу над шведским боксером Отто Валлин, но она далась ему очень нелегко.

Валлин оказал достойное сопротивление бывшему чемпиону, а в третьем раунде швед левым боковым сумел рассечь бровь сопернику. Кровь заливала лицо Фьюри, а Валлин пытался бить в травмированное место.

Фьюри одержал сложную победу единогласным решением судей – 118-110, 117-111, 116-112.

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В конце боя швед практически отправил соперника в нокдаун, но Фьюри выстоял.

По количеству точных ударов судьи отдали предпочтение Тайсону Фьюри.

В активе Фьюри теперь 29 побед.

Напомним, в июне в Лас-Вегасе Тайсон Фьюри во втором раунде отправил в нокаут Тома Шварца.