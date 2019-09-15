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Факты / Спорт

В Киеве Динамо проиграло черниговской Десне

Киевское Динамо проиграло черниговской Десне в седьмом туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

В Киеве Динамо проиграло черниговской Десне

На НСК Олимпийском в Киеве поражением для Динамо закончился матч с черниговской Десной в 7-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

Во время первого тайма динамовцам не удалось завершить свои атаки в ворота соперника. Гости выстроили уверенную защиту и провести несколько контратак, одна из которых увенчалась успехом.

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Однако киевляне сравняли счет сразу после перерыва. Впрочем дальнейшем Динамо так и не смогло выйти вперед.

На 56-й минуте черниговцы забили второй гол в ворота хозяев поля, автором которого стал Пилипов.

Ранее Факты ICTV писали, что донецкий Шахтер обыграл луганскую Зарю со счетом 4:3 в седьмом туре чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги.

Фото: fc_dynamo_kyiv

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