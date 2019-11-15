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Факты / Спорт

Манчестер Сити сделал подарок для 114 фанатов, которые посетили игру с Шахтером

Манчестер Сити разослал приглашение всем 114 фанатам, которые посетили выездную игру команды против донецкого Шахтера в Лиге чемпионов.

Манчестер Сити

Манчестер Сити оформил приглашение в виде персональных писем, которые подписали представители команды.

В Twitter появился образец с подписью Пепа Гвардиолы и Фернандиньо. В письме они благодарят болельщиков за поддержку в Харькове и приглашают посетить ответный матч команд на Эмирейтс.

Стоит отметить, что те VIP-пакеты, которые получат фанаты, стоят около €400. Они включают в себя билет на игру, трансфер, питание, а также различные бонусы.

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Первая игра команд, которая состоялась на ОСК Металлист, завершилась разгромной победой манчестерского клуба со счетом 3:0.

Напомним, матч Манчестер Сити — Шахтер состоится во вторник, 26 ноября и начнется в 22:00.

В четвертом туре группового этапа ЛЧ Шахтер смог спастись на последних минутах матча против Динамо Загреб, проигрывая 3:1.

Фото: Getty Images

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