Верховная Рада создала ВСК по расследованию возможных злоупотреблений служебным положением экс-нардепа, президента УАФ Андрея Павелко.

Депутаты поддержали проект постановления №2423. За проголосовали 260 народных избранников.

Временной следственной комиссии поручили расследование возможных фактов нарушения законодательства Украины и злоупотребления служебным положением президентом Украинской ассоциации футбола, председателем Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины восьмого созыва Андреем Павелко.

Предполагается проверка возможных фактов коррупции в вопросах финансирования строительства футбольных полей с искусственным покрытием, а также фактов возможного хищения бюджетных средств, выделенных на эту программу.

Читайте: Сербия — Украина: прогноз букмекеров на матч

В состав временной следственной комиссии войдут 10 народных депутатов.

Ранее НАБУ установило 12 случаев конфликта интересов, когда Павелко в период с 2017-2018 годах лоббировал выделение 640 млн грн на строительство футбольных площадок с искусственным покрытием. Искусственное покрытие за бюджетные средства в дальнейшем закупалось в ООО ФФУ Production – коммерческой дочери ФФУ.

В июне НАБУ провело обыски в Доме футбола.