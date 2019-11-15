PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Рада создала ВСК по расследованию коррупции в украинском футболе

Верховная Рада создала ВСК по расследованию возможных злоупотреблений служебным положением экс-нардепа, президента УАФ Андрея Павелко.

Андрей Павелко

Депутаты поддержали проект постановления №2423. За проголосовали 260 народных избранников.

Временной следственной комиссии поручили расследование возможных фактов нарушения законодательства Украины и злоупотребления служебным положением президентом Украинской ассоциации футбола, председателем Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины восьмого созыва Андреем Павелко.

Предполагается проверка возможных фактов коррупции в вопросах финансирования строительства футбольных полей с искусственным покрытием, а также фактов возможного хищения бюджетных средств, выделенных на эту программу.

Читайте: Сербия — Украина: прогноз букмекеров на матч

В состав временной следственной комиссии войдут 10 народных депутатов.

Ранее НАБУ установило 12 случаев конфликта интересов, когда Павелко в период с 2017-2018 годах лоббировал выделение 640 млн грн на строительство футбольных площадок с искусственным покрытием. Искусственное покрытие за бюджетные средства в дальнейшем закупалось в ООО ФФУ Production – коммерческой дочери ФФУ.

В июне НАБУ провело обыски в Доме футбола.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Противодействие рейдерству и усовершенствование ГБР: повестка дня Рады на 15 ноября
Противодействие рейдерству и усовершенствование ГБР: повестка дня Рады на 15 ноября
Верховная Рада: онлайн-трансляция заседания 15 ноября
Верховная Рада: онлайн-трансляция заседания 15 ноября
Бюджет 2020. На сколько вырастет минимальная зарплата и будут ли субсидии
Бюджет 2020. На сколько вырастет минимальная зарплата и будут ли субсидии
Верховна Рада
Рада приняла госбюджет 2020 во втором чтении
В госбюджете 2020 увеличили расходы на оборону и соцсферу – Корниенко
В госбюджете 2020 увеличили расходы на оборону и соцсферу – Корниенко
Бюджет-2020 и трудовое законодательство: повестка дня Рады на 14 ноября
Бюджет-2020 и трудовое законодательство: повестка дня Рады на 14 ноября
верховна рада
Верховная Рада: онлайн-трансляция заседания 14 ноября
Работают до ночи: Рада принимает госбюджет на 2020 год
Работают до ночи: Рада принимает госбюджет на 2020 год
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка