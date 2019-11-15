Сборная Украины прибыла в Белград на матч 10-го тура квалификации к Евро-2020 против национальной команды Сербии.

Сборная Украины прибыла в Белград чартерным рейсом из Запорожья. В Сербию полетели 24 футболиста, в том числе и Евгений Коноплянка, у которого была температура, но врачи разрешили ему поехать с командой.

Новоиспеченный отец Руслан Малиновский прибыл в Белград из Милана транзитом через Рим на час раньше чем команда. Сборники поздравили Руслана с рождением дочери.

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Также поздравления получил и Виктор Цыганков, которому сегодня исполнилось 22 года.























С Малиновским и Коноплянкой: сборная Украины прибыла в Белград / 6 фотографий

Сегодня вечером сборная Украины проведет тренировку на стадионе Чукарички, а завтра главный тренер Андрей Шевченко и один из игроков проведут предматчевую пресс-конференцию на стадионе Райко Митич.

К слову, букмекеры дали прогноз на матч Сербия — Украина в десятом туре отбора к Евро-2020.