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Факты / Спорт

Долг Манчестер Юнайтед вырос до €450 млн

Манчестер Юнайтед отчитался за последний финансовый квартал, но несмотря на увеличении выручки у команды дела плохи.

Манчестер Юнайтед

Долг Манчестер Юнайтед вырос на €163 млн и теперь составляет €450 млн. Таким образом задолженность увеличилась на 50%.

Доходы за первый квартал сезона составили почти €160 млн – этот показатель несколько увеличился по сравнению с аналогичным за прошлый сезон, однако эти цифры – ничто, по сравнению с общим долгом клуба.

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В руководстве красных дьяволов прогнозируют, что годовой доход 2020 года составит €650-680 млн, хотя в прошлом году МЮ заработал €734 млн. Такое падение связано с тем, что команда не участвует в Лиге чемпионов и получает меньше денег с продажи прав на телетрансляции.

Напомним, МЮ обыграл на своем поле Челси со счетом 2:1 в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги.

Фото: Dreamstime

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