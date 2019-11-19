Манчестер Юнайтед отчитался за последний финансовый квартал, но несмотря на увеличении выручки у команды дела плохи.

Долг Манчестер Юнайтед вырос на €163 млн и теперь составляет €450 млн. Таким образом задолженность увеличилась на 50%.

Доходы за первый квартал сезона составили почти €160 млн – этот показатель несколько увеличился по сравнению с аналогичным за прошлый сезон, однако эти цифры – ничто, по сравнению с общим долгом клуба.

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В руководстве красных дьяволов прогнозируют, что годовой доход 2020 года составит €650-680 млн, хотя в прошлом году МЮ заработал €734 млн. Такое падение связано с тем, что команда не участвует в Лиге чемпионов и получает меньше денег с продажи прав на телетрансляции.

Напомним, МЮ обыграл на своем поле Челси со счетом 2:1 в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги.