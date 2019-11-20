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Факты / Спорт

Роналду и Родригес сыграли тайную свадьбу в Марокко – СМИ

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес тайно поженились в Марокко, пишут СМИ.

Роналду и Родригес сыграли тайную свадьбу в Марокко – СМИ

В Марокко состоялась свадьба нападающего Ювентуса Криштиану Роналду и его избранницы Джорджины Родригес.

Как пишут СМИ, церемония бракосочетания была закрыта для общественности. Журналисты предполагают, что причиной секретности стали плохие отношения между матерью Роналду и Джорджиной.

Звездный футболист пока официально не подтвердил информацию о своей свадьбе.

Читайте: ДНК Роналду совпала с образцом, который нашли на платье Майорги – The Sun

Родригес и Роналду начали отношения в 2016 году. В 2017 году у них родилась дочь.

Напомним, Джорджина Родригес эротично станцевала в рекламе нижнего белья Yamamay.

Источник: Clarin

Фото: georginagio

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