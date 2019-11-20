Криштиану Роналду и Джорджина Родригес тайно поженились в Марокко, пишут СМИ.
В Марокко состоялась свадьба нападающего Ювентуса Криштиану Роналду и его избранницы Джорджины Родригес.
Как пишут СМИ, церемония бракосочетания была закрыта для общественности. Журналисты предполагают, что причиной секретности стали плохие отношения между матерью Роналду и Джорджиной.
Звездный футболист пока официально не подтвердил информацию о своей свадьбе.
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Родригес и Роналду начали отношения в 2016 году. В 2017 году у них родилась дочь.
Напомним, Джорджина Родригес эротично станцевала в рекламе нижнего белья Yamamay.
Источник: Clarin
Фото: georginagio
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