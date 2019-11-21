Официальный сайт УЕФА обнародовал рейтинг лучших футболистов турнира FedEx Performance Zone Euro 2020.

Лидером рейтинга лучших игроков отборочного турнира чемпионата Европы 2020 по версии FedEx Performance Zone стал нидерландский форвард Мемфис Депай, набравший 2607 очков. На второй строчке оказался еще один голландец Фрэнки де Йонг (2518 очков). Третье место у голкипера Англии Джордана Пикфорда (2401 очков).

Лучшим по версии алгоритма FedEx в национальной сборной Украины стал вратарь Андрей Пятов. Он оказался на 19 позиции с 1458 очками. Также в сотню попал хавбек Руслан Малиновский (77 место, 914 очков). Третьим лучшим украинцем в рейтинге стал защитник Николай Матвиенко на 114 месте (796 очков).

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Выступления всех футболистов оценивались с помощью специально разработанного алгоритма, после чего игрокам предоставлялись баллы.

В рейтинге доминирует сборная Нидерландов: четыре футболиста оранжевых расположились на первых пяти строчках списка.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Мемфис Депай (Голландия) – 2607 очков

2. Фрэнки де Йонг (Голландия) – 2518 очков

3. Джордан Пикфорд (Англия) – 2401 очко;

4. Маттейс де Лигт (Голландия) – 2195 очков

5. Яспер Силлессен (Голландия) – 1885 очков

6. Антуан Гризманн (Франция) – 1878 очков

7. Бернарду Силва (Португалия) – 1847 очков

8. Рубен Диаш (Португалия) – 1785 очков

9. Серхио Рамос (Испания) – 1783 очка;

10. Криштиану Роналду (Португалия) – 1763 очка.

С полной версией рейтинга можно ознакомиться на официальном сайте UEFA.

К слову, определился первый соперник сборной Украины на Евро-2020.