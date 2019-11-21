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Факты / Спорт

Динамо проведет матч без зрителей и заплатит штраф за поведение фанатов

КДК УАФ наказал киевское Динамо за поведение их фанатов в матче против донецкого Шахтера.

Динамо Шахтер

Киевское Динамо должно выплатить штраф в размере 500 тыс. грн, а также проведет матч без зрителей. Такое решение принял КДК УАФ на очередном заседании.

Также бело-синие получила матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона-2019/20.

Напомним, в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу между Шахтером и Динамо на ОСК Металлист в Харькове болельщики киевлян имитировали звуки обезьян, проявив расизм по отношению к игрокам Шахтера. Игру остановили на несколько минут.

ЧитайтеФакт расизма во время матча с Шахтером нужно доказать – Динамо

Капитан донецкой команды Тайсон в ответ на действия фанатов Динамо показал средний палец и ударил по мячу в направлении фанатской трибуны киевлян. Бразильца удалили с поля и, несмотря на просьбы FIFPro об отмене действия красной карточки, решение о дисквалификации осталось в силе.

Позже полиция Харькова заявила об открытии уголовного производства по факту неправомерного поведения болельщиков Динамо во время матча.

Источник: УАФ

Фото: Dreamstime

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