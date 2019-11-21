Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко вошел в символическую сборную отбора на чемпионат Европы по версии портала Transfermarkt.
Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную отборочного турнира на Евро-2020.
В одиннадцатку футболистов попал украинский защитник Виталий Миколенко. Портал оценил его стоимость в €6 млн – она является наименьшей среди других футболистов, которые попали в сборную.
Общая стоимость игроков в команде составляет €626 млн.
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Символическая сборная по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:
- Голкипер: Мерт Гюнок (Турция)
- Защитники: Йозуа Киммо (Германия), Тоби Алдервейрелд (Бельгия), Чаглар Сьоюнджю (Турция), Виталий Миколенко (Украина)
- Полузащитники: Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды), Николо Барелла (Италия), Кристан Эриксен (Дания)
- Нападающие: Серж Гнабри (Германия), Харри Кейн (Англия), Криштиану Роналду (Португалия)
Our team of the #EuropeanQualifiers! pic.twitter.com/HktZnNuBpL
— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) November 21, 2019
Напомним, определился первый соперник сборной Украины на групповом этапе Евро-2020.