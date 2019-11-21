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Факты / Спорт

Сборная за €626 млн: Миколенко попал в одну компанию с Роналду

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко вошел в символическую сборную отбора на чемпионат Европы по версии портала Transfermarkt.

Виталий Миколенко

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную отборочного турнира на Евро-2020.

В одиннадцатку футболистов попал украинский защитник Виталий Миколенко. Портал оценил его стоимость в €6 млн – она ​​является наименьшей среди других футболистов, которые попали в сборную.

Общая стоимость игроков в команде составляет €626 млн.

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Символическая сборная по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:

  • Голкипер: Мерт Гюнок (Турция)
  • Защитники: Йозуа Киммо (Германия), Тоби Алдервейрелд (Бельгия), Чаглар Сьоюнджю (Турция), Виталий Миколенко (Украина)
  • Полузащитники: Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды), Николо Барелла (Италия), Кристан Эриксен (Дания)
  • Нападающие: Серж Гнабри (Германия), Харри Кейн (Англия), Криштиану Роналду (Португалия)

Напомним, определился первый соперник сборной Украины на групповом этапе Евро-2020.

Фото: Dreamstime

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