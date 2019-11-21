Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко вошел в символическую сборную отбора на чемпионат Европы по версии портала Transfermarkt.

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную отборочного турнира на Евро-2020.

В одиннадцатку футболистов попал украинский защитник Виталий Миколенко. Портал оценил его стоимость в €6 млн – она ​​является наименьшей среди других футболистов, которые попали в сборную.

Общая стоимость игроков в команде составляет €626 млн.

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Символическая сборная по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:

Голкипер : Мерт Гюнок (Турция)

: Мерт Гюнок (Турция) Защитники : Йозуа Киммо (Германия), Тоби Алдервейрелд (Бельгия), Чаглар Сьоюнджю (Турция), Виталий Миколенко (Украина)

: Йозуа Киммо (Германия), Тоби Алдервейрелд (Бельгия), Чаглар Сьоюнджю (Турция), Виталий Миколенко (Украина) Полузащитники : Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды), Николо Барелла (Италия), Кристан Эриксен (Дания)

: Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды), Николо Барелла (Италия), Кристан Эриксен (Дания) Нападающие: Серж Гнабри (Германия), Харри Кейн (Англия), Криштиану Роналду (Португалия)

Напомним, определился первый соперник сборной Украины на групповом этапе Евро-2020.