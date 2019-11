Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную отборочного турнира на Евро-2020.

В одиннадцатку футболистов попал украинский защитник Виталий Миколенко. Портал оценил его стоимость в €6 млн – она ​​является наименьшей среди других футболистов, которые попали в сборную.

Общая стоимость игроков в команде составляет €626 млн.

Символическая сборная по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:

Our team of the #EuropeanQualifiers! pic.twitter.com/HktZnNuBpL

— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) November 21, 2019