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Факты / Спорт

Итальянского футболиста застукали во время секса в туалете

Голкипер Реджаны Маттео Вольтолини получил бан от своего же клуба за необычный поступок.

Маттео Вольтолини

Футбольный клуб Реджана, который выступает в третьем по силе лиге Италии, отстранил на неделю от тренировок голкипера команды Маттео Вольтолини.

Клуб принял такое решение после того, как в сети появилось видео, как футболист занимается сексом с моделью Джульет Феррари.

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Футболист не принимал участия в матче против Вис Песаро в воскресенье, а после игры отправился в ночной клуб. Там он много выпил, познакомился с местной моделью и вступил с ней в половой акт. Кто-то из посетителей снял этот процесс и выложил в сеть.

Теперь Вольтолини намерен подать в суд на автора видеозаписи за вторжение в частную жизнь.

Контракт Вольтолини с его нынешней командой рассчитан до 2021 года, трансферная стоимость игрока составляет €100 тыс.

Ранее Факты ICTV писали, что питчера Питтсбург Пайретс Фелипе Васкеса арестовали по подозрению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.

Источник: Mundo Deportivo

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