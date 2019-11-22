Голкипер Реджаны Маттео Вольтолини получил бан от своего же клуба за необычный поступок.

Футбольный клуб Реджана, который выступает в третьем по силе лиге Италии, отстранил на неделю от тренировок голкипера команды Маттео Вольтолини.

Клуб принял такое решение после того, как в сети появилось видео, как футболист занимается сексом с моделью Джульет Феррари.

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Футболист не принимал участия в матче против Вис Песаро в воскресенье, а после игры отправился в ночной клуб. Там он много выпил, познакомился с местной моделью и вступил с ней в половой акт. Кто-то из посетителей снял этот процесс и выложил в сеть.

Теперь Вольтолини намерен подать в суд на автора видеозаписи за вторжение в частную жизнь.

Контракт Вольтолини с его нынешней командой рассчитан до 2021 года, трансферная стоимость игрока составляет €100 тыс.

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