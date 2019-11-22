Букмекеры дали прогноз на матч Зенит — Лион в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

Зенит в среду, 27 ноября, проведет матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20, в котором сине-бело-голубые на стадионе Газпром Арена в Санкт-Петербурге сыграют против французского Лиона. Начало матча в 19.55.

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По мнению букмекеров фаворитами матча являются подопечные Сергея Семака. На победу Зенита принимают ставки с коэффициентом 2.40. Успех французского клуба оценивают в 2.85. Ничейный исход встречи — 3.50.

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Фото: ФК Зенит, Olympique Lyonnais