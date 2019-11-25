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Факты / Спорт

РБ Лейпциг — Бенфика: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Букмекеры дали прогноз на матч РБ Лейпциг — Бенфика в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

РБ Лейпциг Бенфика

РБ Лейпциг в среду, 27 ноября, проведет матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20, в котором быки на стадионе Ред Булл Арена в Лейпциге сыграют против португальской Бенфики. Начало матча в 22.00.

ЧитайтеВаленсия — Челси: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

По мнению букмекеров фаворитами матча являются подопечные Юлиана Нагельсманна. На победу РБ Лейпциг принимают ставки с коэффициентом 1.52. Успех португальского клуба оценивают в 6.50. Ничейный результат встречи — 4.40.

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с прогнозом букмекеров на матч Ливерпуль — Наполи.

Фото: Sport Lisboa e Benfica, RB Leipzig

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