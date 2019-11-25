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Факты / Спорт

WADA рекомендует отстранить РФ от международных соревнований на 4 года

Комитет WADA рекомендует отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на 4 года.

WADA рекомендует отстранить РФ от международных соревнований на 4 года

Комитет антидопингового агентства WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на 4 года.

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Кроме того, комитет по соответствию рекомендовал допустить российских спортсменов ко второй подряд Олимпиаде под нейтральным флагом и без гимна.

Исполком WADA рассмотрит рекомендации 9 декабря на заседании, которое пройдет в Париже.

Напомним, в сентябре Всемирное антидопинговое агентство запустило процедуру лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.

Источник: NYT

Фото: Getty Images

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