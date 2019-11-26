PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Лига чемпионов-2019/20: календарь и результаты матчей

Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей Лиги чемпионов-2019/20.

Кубок Лиги чемпионов

Лига чемпионов УЕФА сезона 2019/20 стартовала 17 сентября.

Время начала матчей, как и в прошлом сезоне в 19.55 и в 22.00.

Единственный представитель Украины в Лиге чемпионов донецкий Шахтер попал в группу С, где ему предстоит встретиться с английским Манчестер Сити, итальянской Аталантой и загребским Динамо.

Читайте: Лига Европы-2019/20: календарь и результаты матчей

По регламенту ЛЧ команды, занявшие первое и второе места в своих группах, выйдут в 1/8 финала ЛЧ и продолжат борьбу за главный клубный трофей Европы, а команды, занявшие третье место сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.

Решающий матч состоится 30 мая 2020 на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.

Групповой етап

Группа А

Команда И П Н П З П О
1.  ПСЖ 4 4 0 0 10 0 10
2.  Реал Мадрид 4 2 1 1 9 5 7
3.  Брюгге 4 0 2 2 2 8 2
4. Галатасарай 4 0 1 3 0 8 1
1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
 19:55  Брюгге  0:0  Галатасарай  22:00  ПСЖ  1:0  Брюгге
 22:00  ПСЖ  3:0  Реал  22:00  Реал  6:0  Галатасарай
2 тур. 1.10 5 тур. 26.11
 19:55  Реал  1:1  Брюгге  19:55  Галатасарай  _:_  Брюгге
 22:00  Галатасарай  0:1  ПСЖ  22:00  Реал  _:_  ПСЖ
3 тур. 22.10 6 тур. 11.12
 22:00  Брюгге  0:5  ПСЖ  22:00  Брюгге  _:_  Реал
 22:00  Галатасарай  0:1  Реал  22:00  ПСЖ  _:_  Галатасарай

Группа B

Команда И П Н П З П О
1.  Бавария 4 4 0 0 15 4 12
2. Тоттенхэм 4 2 1 1 3 9 7
3.  Црвена Звезда 4 1 0 3 3 13 3
4.  Олимпиакос 4 0 1 3 5 10 1
1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
 19:55 Олимпиакос  2:2 Тоттенхэм 19:55 Бавария  2:0 Олимпиакос
 22:00 Бавария  3:0 Црвена Звезда  22:00 Црвена Звезда  0:4 Тоттенгем
2 тур. 1.10 5 тур. 26.11
 19:55 Тоттенхэм  2:7 Бавария  19:55 Тоттенгем  _:_ Олимпиакос
 22:00 Црвена Звезда  3:1 Олимпиакос  22:00 Црвена Звезда  _:_ Бавария
3 тур. 22.10 6 тур. 11.12
 22:00 Олимпиакос  2:3 Бавария  22:00 Бавария  _:_ Тоттенхэм
 22:00 Тоттенхэм  5:0 Црвена Звезда  22:00 Олимпиакос  _:_ Црвена Звезда

Группа С

Команда И П Н П З П О
1.   Манчестер Сити 4 3 1 0 11 2 10
2.  Шахтер Донецк 4 1 2 1 7 9 5
3.  Динамо Загреб 4 1 2 1 9 7 5
4. Аталанта 4 0 1 3 3 12 1
1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
 22:00 Динамо  4:0 Аталанта  22:00 Динамо  3:3 Шахтер
 22:00 Шахтер  0:3 Ман.Сити  22:00 Аталанта  1:1 Ман.Сити
2 тур. 1.10 5 тур. 26.11
 19:55 Аталанта  1:2 Шахтер  19:55 Аталанта  _:_ Динамо
 22:00 Ман.Сити  2:0 Динамо  22:00 Ман.Сити  _:_ Шахтер
3 тур. 22.10 6 тур. 11.12
 19:55 Шахтер  2:2 Динамо  19:55 Шахтер  _:_ Аталанта
 22:00 Ман.Сити  5:1 Аталанта  19:55 Динамо  _:_ Ман.Сити

Группа D

Команда И П Н П З П О
1.  Ювентус 4 3 1 0 9 4 10
2.  Атлетико 4 2 1 1 6 4 7
3.  Локомотив 4 1 0 3 4 7 3
4.  Байер 4 1 0 3 3 7 3
1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
 22:00  Атлетико  2:2  Ювентус  19:55  Локомотив  1:2  Ювентус
 22:00  Байер  1:2  Локомотив  22:00  Байер  2:1  Атлетико
2 тур. 1.10 5 тур. 26.11
 22:00  Локомотив  0:2  Атлетико  19:55  Локомотив  _:_  Байер
 22:00  Ювентус  3:0  Байер  22:00  Ювентус  _:_  Атлетико
3 тур. 22.10 6 тур. 11.12
 19:55  Атлетико  1:0  Байер  22:00  Атлетико  _:_  Локомотив
 22:00  Ювентус  2:1  Локомотив  22:00  Байер  _:_  Ювентус

Группа E

Команда И П Н П З П О
1.   Ливерпуль 4 3 0 1 10 7 9
2. Наполи 4 2 2 0 6 3 8
3.  Зальцбург 4 1 1 2 12 10 4
4.  Генк 4 0 1 3 4 12 1
1 тур. 17.09 4 тур. 5.11
 22:00  Зальцбург  6:2  Генк  22:00 Ливерпуль  2:1  Генк
 22:00  Наполи  2:0 Ливерпуль  22:00  Наполи  1:1  Зальцбург
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
 19:55  Генк  0:0  Наполи  22:00  Генк  _:_  Зальцбург
 22:00 Ливерпуль  4:3  Зальцбург  22:00 Ливерпуль  _:_  Наполи
3 тур. 23.10 6 тур. 10.12
 22:00  Генк  1:4 Ливерпуль  19:55  Зальцбург  _:_ Ливерпуль
 22:00  Зальцбург  2:3  Наполи  19:55  Наполи  _:_  Генк

Группа F

Команда И П Н П З П О
1.  Барселона 4 2 2 0 4 2 8
2. Боруссия Дортмунд 4 2 1 1 5 4 7
3.  Интер 4 1 1 2 6 6 4
4.  Славия Прага 4 0 2 2 2 5 2
1 тур. 17.09 4 тур. 5.11
 22:00  Боруссия Д  0:0  Барселона  19:55  Барселона  0:0  Славия
 22:00  Интер  1:1  Славия  22:00  Боруссия Д  3:2  Интер
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
 19:55  Славия  0:2  Боруссия Д  19:55  Барселона  _:_  Боруссия Д
 22:00  Барселона  2:1  Интер  22:00  Славия  _:_  Интер
3 тур. 23.10 6 тур. 10.12
 22:00  Интер  2:0  Боруссия Д  22:00  Боруссия Д  _:_  Славия
 22:00  Славия  1:2  Барселона  22:00  Интер  _:_  Барселона

Группа G

Команда И П Н П З П О
1. Лейпциг 4 3 0 1 6 4 9
2. Лион 4 2 1 1 7 4 7
3. Зенит 4 1 1 2 5 6 4
4.  Бенфика 4 1 0 3 5 9 3
1 тур. 17.09 4 тур. 5.11
 22:00  Бенфика  1:2  Лецпциг  19:55  Зенит  0:2  Лейпциг
 22:00  Лион  1:1  Зенит  22:00  Лион  3:1  Бенфика
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
 22:00  Зенит  3:1  Бенфика  19:55  Зенит  _:_  Лион
 22:00  Лейпциг  0:2  Лион  22:00  Лейпциг  _:_  Бенфика
3 тур. 23.10 6 тур. 10.12
 19:55  Лейпциг  2:1  Зенит  22:00  Бенфика  _:_  Зенит
 22:00  Бенфика  2:1  Лион  22:00  Лион  _:_  Лейпциг

Группа H

Команда И П Н П З П О
1.   Аякс 4 2 1 1 10 5 7
2.  Челси 4 2 1 1 7 6 7
3.  Валенсия 4 2 1 1 6 5 7
4.  Лилль 4 0 1 3 3 10 1
1 тур. 17.09 4 тур. 5.11
 22:00  Аякс  3:0  Лилль  22:00  Валенсия  4:1  Лилль
 22:00  Челси  0:1  Валенсия  22:00  Челси  4:4  Аякс
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
 22:00  Валенсия  0:3  Аякс  19:55  Валенсия  _:_  Челси
 22:00  Лилль  1:2  Челси  22:00  Лилль  _:_  Аякс
3 тур. 23.10 6 тур. 10.12
 19:55  Аякс  0:1  Челси  22:00  Аякс  _:_  Валенсия
 22:00  Лилль  1:1  Валенсия  22:00  Челси  _:_  Лилль

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка