PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Формула 1: где и когда смотреть Гран-при Абу-Даби

Факты ICTV рассказывают где смотреть прямую трансляцию 21-го этапа Формулы 1 Гран-при Абу-Даби.

Формула-1

В воскресенье, 1 декабря, пройдет 21-й этап Формулы-1Гран-при Абу-Даби.

Посмотреть прямую трансляцию гонки на трассе Яс-Марина можно будет в прямой трансляции на телеканале Матч ТВ в 15.00. Также гонку можно будет посмотреть в записи на канале Setanta Sports в 20.30.

Читайте: В Ferrari довольны аварией своих пилотов Феттеля и Леклера

Также за этапом можно будет наблюдать на ресурсах Live TV, F1analytic.com, Sport Stream.

Напомним, пилот Red Bull Макс Ферстаппен победил на 20-м этапе Формулы-1 Гран-при Бразилии.

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Леклер и Феттель
В Ferrari довольны аварией своих пилотов Феттеля и Леклера
Макс Ферстаппен
Победа Ферстаппена и провал Ferrari на Гран-при Бразилии
Льюис Хэмилтон
Хэмильтон в шестой раз стал чемпионом мира и приблизился к рекорду Шумахера
Льюис Хэмилтон
Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики на поврежденном болиде
Умерла дочь Джоди Шектера
Дочь экс-чемпиона Формулы-1 умерла от передозировки наркотиками
Феттель Гран-при Канады
Формула-1: Феттель выиграл квалификацию Гран-при Японии
Формула-1 в Сочи: Хэмилтон выиграл Гран-при России
Формула-1 в Сочи: Хэмилтон выиграл Гран-при России
Формула-1 в Сочи
Формула 1: где и когда смотреть Гран-при России
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка