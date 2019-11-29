Факты ICTV рассказывают где смотреть прямую трансляцию 21-го этапа Формулы 1 Гран-при Абу-Даби.
В воскресенье, 1 декабря, пройдет 21-й этап Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби.
Посмотреть прямую трансляцию гонки на трассе Яс-Марина можно будет в прямой трансляции на телеканале Матч ТВ в 15.00. Также гонку можно будет посмотреть в записи на канале Setanta Sports в 20.30.
Читайте: В Ferrari довольны аварией своих пилотов Феттеля и Леклера
Также за этапом можно будет наблюдать на ресурсах Live TV, F1analytic.com, Sport Stream.
Напомним, пилот Red Bull Макс Ферстаппен победил на 20-м этапе Формулы-1 Гран-при Бразилии.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+