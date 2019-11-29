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Факты / Спорт

Стивен Джеррард назвал футболиста, который больше всего заслужил Золотой мяч

Главный тренер Рейнджерс Стивен Джеррард считает, что защитник Вирджил ван Дейк заслуживает получить Золотой мяч 2019 году.

Стивен Джеррард

Наставник шотландского Рейнджерс и экс-капитан Ливерпуля Стивен Джеррард рассказал, кого считает фаворитом в борьбе за Золотой мяч.

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По мнению Стиви Джи, награду в 2019 году должен получить защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк.

— Я, безусловно, один из главных фанатов Месси. Мне нравится этот игрок – у него непристойная количество голов и ассистов. Да, я определенно среди его поклонников. Но если говорить о стабильности одного футболиста в течение года, футболиста, который выиграл Лигу чемпионов и абсолютно безупречен в каждом матче – это Вирджил ван Дейк – он заслуживает получить Золотой мяч, – сказал Джеррард.

По предварительным инсайдам Золотой мяч в 2019 году достанется аргентинцу Лионелю Месси.

К слову, Факты ICTV запустили голосования и предлагают выбрать футболиста, который по вашему мнению, больше всего заслуживает Золотой мяч.

Источник: Goal.com

Фото: Dreamstime

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