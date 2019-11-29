Главный тренер Рейнджерс Стивен Джеррард считает, что защитник Вирджил ван Дейк заслуживает получить Золотой мяч 2019 году.

Наставник шотландского Рейнджерс и экс-капитан Ливерпуля Стивен Джеррард рассказал, кого считает фаворитом в борьбе за Золотой мяч.

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По мнению Стиви Джи, награду в 2019 году должен получить защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк.

— Я, безусловно, один из главных фанатов Месси. Мне нравится этот игрок – у него непристойная количество голов и ассистов. Да, я определенно среди его поклонников. Но если говорить о стабильности одного футболиста в течение года, футболиста, который выиграл Лигу чемпионов и абсолютно безупречен в каждом матче – это Вирджил ван Дейк – он заслуживает получить Золотой мяч, – сказал Джеррард.

По предварительным инсайдам Золотой мяч в 2019 году достанется аргентинцу Лионелю Месси.

К слову, Факты ICTV запустили голосования и предлагают выбрать футболиста, который по вашему мнению, больше всего заслуживает Золотой мяч.