Церемонию жеребьевки Евро-2020 будет вести румынский журналистка Корина Караджа и португалец Педро Пинто.
В субботу, 30 ноября, в Бухаресте пройдет жеребьевка чемпионата Европы по футболу 2020 года. По ее итогам окончательно определятся составы групп и расписание матчей.
Несмотря на то, что Украина уже знает, что попадет в группу С к Нидерландам, еще два соперника остаются неизвестными. Это поможет определить румынская телезвезда Корина Караджа, которая вместе с португальцем Педро Пинто будет вести церемонию жеребьевки.
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Корина достаточно активна в социальных сетях. На ее страницу в Instagram подписано 300 тыс. фолловеров. Журналистка много путешествует.
Евро-2020 пройдет в 12 городах с 12 июня по 12 июля. В финальную часть турнира уже завоевали путевки 20 национальных сборных.
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Еще четыре команды определятся по итогам Лиги наций УЕФА, матчи финальной стадии которой пройдут в марте 2020 года.
Ранее Факты ICTV писали, как были сформированы корзины для жеребьевки и их составы.
Фото: Corina Caragea