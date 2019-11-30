Александр Емельяненко по правилам бокса уверенно победил пауэрлифтера Михаила Кокляева в “бою года в России”.

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в первом раунде нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.

Бой на хоккейной арене московского Динамо прошел по правилам бокса.

В начале “главного боя года в России” инициативу захватил Кокляев. Он провел несколько удачных атак, после чего контроль над поединком взял Емельяненко.

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Боец ММА дрался с опущенными руками и не форсировал события в бою с соперником, который тяжелее его на 20 кг.

В конце раунда Емельяненко все же перестал жалеть пауэрлифтера Кокляева и отправил его в нокаут.

Напомним, на турнире UFC 244 Хорхе Масвидал победил Нейта Диаса и завоевал пояс BMF.