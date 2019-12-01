Аталанте удалось вырвать победу у Брешии, забив три гола. Большой вклад в победу внес Руслан Малиновский.

30 ноября состоялся матч в серии А между Брешией и Аталантой, который завершился со счетом 0:3.

С первых минут Аталанта показывала агрессивную игру и часто атаковала ворота хозяев. Всего за 10 минут встречи по воротам Брешии провели шесть ударов.

Первый мяч в ворота Брешии забили на 26-й минуте. Кастань прекрасно навесил в штрафную, где Пашалич пробил головой.

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Руслан Малиновский вышел на поле на 58-й минуте на замену Муриэля. Уже на 60-й минуте он помог Аталанте закрепить преимущество в матче.

Он смог найти брешь в защите и передать мяч в штрафную, где вновь отметился Пашалич.

Во время одной из атак Малиновский был близок к тому, чтобы загнать мяч в ворота соперника, однако немного не рассчитал и попал в штангу.

Брешия не собиралась сдаваться и во втором тайме создала несколько хороших моментов с помощью контратак, однако так и не смогла забить Аталанте.

А вот Иличич в дополнительном времени смог выйти один на один с вратарем и забить третий гол в ворота Брешии, доведя матч до разгрома.

К слову, Ливерпулю удалось обыграть Брайтон со счетом 2:1 во время матча 14-го тура английской Премьер-лиги.