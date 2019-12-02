Британец Льюис Хэмильтон с Mercedes победил на 21-м этапе Формулы-1 Гран-при Абу-Даби.
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем заключительного 21-го этапа Формулы-1 – Гран-при Абу-Даби. Вторым к финишу пришел пилот Red Bull Макс Ферстаппен, а тройку лидеров замкнул пилот Ferrari Шарль Леклер.
Для Хэмилтона эта победа стала одиннадцатой в сезоне и 84-й в карьере.
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Леклер хоть и финишировал третьим, но французу грозит дисквалификация из-за несанкционированного топлива. Поэтому третьим на этом этапе может стать Валттери Боттас с Mercedes.
Формула-1. Гран-при Абу-Даби
- 1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 55 кругов
- 2. Макс Ферстаппен (Red Bull) + 16.7
- 3. Шарль Леклер (Ferrari) +43.4
- 4. Валттери Боттас (Mercedes) +44.3
- 5. Себастьян Феттель (Ferrari) +64.3
- 6. Александр Албон (Red Bull) +69.2
- 7. Серхио Перес (Racing Point) +1 круг
- 8. Ландо Норрис (McLaren) +1 круг
- 9. Даниил Квят (Toro Rosso) +1 круг
- 10. Карлос Сайнс (McLaren) +1 круг
В общем зачете пилотов первое место занял шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон (413 очков). Валттери Боттас – второй (326). Макс Ферстаппен – третий (278).