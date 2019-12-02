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Хэмильтон выиграл финальную гонку сезона в Абу-Даби

Британец Льюис Хэмильтон с Mercedes победил на 21-м этапе Формулы-1 Гран-при Абу-Даби.

Льюис Хэмилтон

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем заключительного 21-го этапа Формулы-1 – Гран-при Абу-Даби. Вторым к финишу пришел пилот Red Bull Макс Ферстаппен, а тройку лидеров замкнул пилот Ferrari Шарль Леклер.

Для Хэмилтона эта победа стала одиннадцатой в сезоне и 84-й в карьере.

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Леклер хоть и финишировал третьим, но французу грозит дисквалификация из-за несанкционированного топлива. Поэтому третьим на этом этапе может стать Валттери Боттас с Mercedes.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби

  • 1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 55 кругов
  • 2. Макс Ферстаппен (Red Bull) + 16.7
  • 3. Шарль Леклер (Ferrari) +43.4
  • 4. Валттери Боттас (Mercedes) +44.3
  • 5. Себастьян Феттель (Ferrari) +64.3
  • 6. Александр Албон (Red Bull) +69.2
  • 7. Серхио Перес (Racing Point) +1 круг
  • 8. Ландо Норрис (McLaren) +1 круг
  • 9. Даниил Квят (Toro Rosso) +1 круг
  • 10. Карлос Сайнс (McLaren) +1 круг

В общем зачете пилотов первое место занял шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон (413 очков). Валттери Боттас – второй (326). Макс Ферстаппен – третий (278).

Фото: Getty Images

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